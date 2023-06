“Escribo mis experiencias y no paro de vivir”: Antonia Jones

La propuesta era ir de frente con su música, con el colegio como principal obligación y un contrato discográfico que no tardó en llegar, permitiendo que hoy sea una de las voces que mayor expectativa genera y sus sencillos estén sonando con fuerza mientras su carrera avanza segura.

La voz de esta chica se hizo sentir y a partir de ahí empezó a hacer historia. Aunque el mundo del espectáculo no le es ajeno, decidió que allí estaría su proyecto de vida, por lo que desarrollar su propuesta musical ha sido la misión que la mueve.

“Ese tiempo era una locura, siempre me comparo con Hanna Montana, en la mañana iba al colegio y en las tardes adelantaba mi proyecto musical, trasnochaba y al día siguiente lo volvía a hacer”, advierte de forma divertida.

Tres canciones y encontrar un sonido

Antonia Jones afirma sentir que la composición de estos tres temas le ha tomado la vida entera, tienen ese sonido que deseaba encontrar. La primera que escribió fue “Quédate creyendo” junto a los productores que le acompañan en el resto del disco, siendo un “clic” mágico que le indicó el camino que debía continuar.

Por su parte, “19 y 33” es de su entera autoría en medio de una tusa que según sus palabras, “le pegó” más duro de lo que imaginaba, y “Tormenta”, con un contenido más triste, expresa una serie de experiencias vividas en el mundo musical.

El anunciado álbum estaría listo antes de finalizar el año y trae al menos una docena de canciones, aunque ha tratado de cerrarlo ya, le es imposible dejar de escribir, afirmando que al componer a partir de su experiencia personal, ésta sigue, toda vez que no para de vivir.

Ligado al pop, pero con una esencia latina que marca las raíces colombianas, la cantautora hace un despliegue en este disco de toda su creatividad y versatilidad, entonces no habla de un estilo en particular, sólo que vienen letras poderosas y ritmos para disfrutar.

Juanes en su vida

“Por muchas partes se dieron cosas, es una conspiración cósmica que direccionó todo. Por varias personas llegué a Juanes, tuve la oportunidad de conocerlo en Medellín y él me dijo ¿Por qué me está hablando todo el mundo de ti? ¿Tengo que conocerte? ¡Salgamos a tomarnos un café! Y fue la reafirmación de que me quería ayudar”, recuerda Antonia.

El espaldarazo del astro paisa fue fundamental, dándole a entender que creía en su proyecto y aunque el trabajo no se dio en ese primer encuentro, si le reafirmó que le gustaba lo que hacía y quería apoyarla.

“Después de salir de la tormenta sobre la que escribí la canción decidí mudarme a Miami y allí lo contacté para decirle, si crees en mi proyecto y confías en mi, qué vamos a hacer, y justamente en ese momento se estaba dando la apertura de la disquera ‘One S’, terminé firmada y acá estoy, haciendo parte de ese sello que me da seguridad”, afirma.

Como mucha gente de su generación, Antonia creció con “La camisa negra” y hoy se llena de orgullo al decir que el equipo de trabajo de Juanes es el suyo, además, creen en ella, la apoyan y le han brindado libertad artística para que explore su sonido.

Lo anterior es un sueño cumplido para la artista, sin embargo, aún no termina de creer la gran oportunidad de su vida, cantar al lado de su mentor en el Estadio Atanasio Girardot, sus amigos de infancia allí y aparecer sorpresivamente, también fue una experiencia que la acompañará por siempre.

Fueron tantas las emociones, que hoy afirma tener un bloqueo de momentos específicos de la presentación, para recordarle el instante están los videos que registran esa vivencia al lado de su cantante favorito. “Sólo sabía que tenía que salir y cantar como nunca, era un momento especial de mi vida”, afirma.

La identidad musical

Antonia Jones asegura que ha tenido la fortuna de contar con el tiempo suficiente para trabajar sin las presiones externas de tener que encontrar rápido el sonido que le dará su identidad musical, siente que todo ha evolucionado con ella, empezó muy pequeña con la influencia del mundo urbano-pop que empezaba en Medellín, sin embargo, su base será siempre el pop y se quiere sostener en la onda cantautora, componer sus canciones con guitarra o piano y eso es lo que trae a la mesa con este disco.

Antonia refleja con su música sentimientos que son comunes en todos y su sonido es muy orgánico y pop vieja escuela, con un toque que le provea de identidad ante el oído de otras personas, que se sepa siempre que es ella quien está ahí.

Las letras son propias, eso la llena de satisfacción, porque es lo que más le gusta y considera que es en buena medida parte fundamental de lo que se hace para ser artista, por eso en la composición está al 100%.