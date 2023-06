“Es tan talentosa”: Tom Cruise habla tras rumores sobre romance con Shakira

Lewis with Shakira and friends at a restaurant tonight #SpanishGP pic.twitter.com/p4me8mjjgB

Y, ha mediados de junio, medios como Mirror y Daily Mail citaron al medio Radar Online, en el que se aseguró que Cruise habría quedado “dolido” luego de que Shakira prefiriera a Lewis Hamilton.

Hasta el momento no se conoce nada sobre alguna pareja en concreto con la que la artista de 42 esté saliendo, hasta que Shakira no lo haga público aún no sabremos si está o no con alguien sentimentalmente.