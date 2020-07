Es profesional en medicina y canta al son de la salsa, conócelo

Desde que era solo un niño, el doctor Edgardo De Jesús Orozco Pájaro siempre supo que su vocación era ser cantante, pero no de cualquier género, pues su pasión es la salsa y ahora a sus 62 años de edad decidió empezar a componer y grabar algunas canciones. Con ellas quiere enamorar y poner a bailar a todos los oyentes que reproduzcan sus sencillos en Youtube.

Este artista cartagenero no solo lleva el ritmo en sus venas, también el arte de salvar vidas a través de la medicina, pues hace más de 30 años es médico general egresado de la Universidad Libre de Barranquilla. Pero su profesión la ejerció en San Andrés islas durante 20 años, y hace 13 en la isla de Tierra Bomba y Punta Arena - zona insular de Cartagena-.

“Recuerdo que desde niño mi papá nos compró a mí y a mis hermanos varios instrumentos para conformar una orquesta, pero todos tomamos caminos diferentes, sin embargo la música siempre estuvo dentro de mí. Ahora que ya he adquirido madurez me siento preparada para cumplir este sueño de cantar salsa”, dijo el doctor Orozco. (Le puede interesar: La canción con la que Tito Nieves celebra sus 45 años de carrera).

Sus canciones

Sus más recientes y únicas canciones están hechas para bailar y gozar. En total son 8 grabadas, pero las más destacadas son: ‘La ambulancia’. ‘El basurero’ y ‘No me preguntes’.

“Tengo otras canciones basadas en la historia de Cartagena y en el amor. Yo veo que hoy día nos cuesta expresar el amor principalmente en la familia, pero eso no va conmigo: siempre expreso los sentimientos de amor sobretodo en mis canciones”, subrayó Edgardo de Jesús, y añadió que las emociones son las que hablan cuando se escucha al corazón y se mira a los ojos.

También explicó de qué se trata la canción ‘La ambulancia’, pues habla del estado de salud de las personas según la ley 100.

Mientras que ‘No me preguntas’ es una canción que Orozco Pájaro escribió hace mucho tiempo y ahora decidió desempolvarla. Trata de un amor errante, dedicada a una mujer que conoció en San Andrés, también argumentó que “ella me pregunta qué haré esa noche, y a raíz de eso la dama no entiende mis silencios sabiendo que quería permanecer con ella”.

El doctor también aseguró que uno de los factores por los que no inició en esta vida musical durante su juventud, fue por falta de apoyo en la música, pero que ahora se le están dando las cosas y, más que fama, lo hace por vocación.

‘El médico de la salsa’ o ‘El mago de la salsa’, son los nombres artísticos con los que lo identifican algunos allegados de él que disfrutan de su talento.

Aunque Edgardo de Jesús prefiere ser conocido con su nombre de pila entre la minoría que sabe de su arte, él considera que más bien es “el poeta de la salsa”.