¡Es oficial! MasterChef Celebrity 2023 tiene su primera finalista

Asimismo, Sanint tuvo la oportunidad de determinar el tiempo que sus compañeros contarían para la prueba. En agradecimiento por salvarla de quedar eliminada, Carolina Acevedo y Adrián Parada fueron los beneficiados con la decisión de Natalia. Lea aquí: Traición en MasterChef: Daniela Tapia contra su ‘amiga’ Martha Bolaños

El negrito, Nela González y Daniela Tapia solo contaron con 40 minutos para cocinar las guarniciones y las salsas. Y aunque Carolina era una de las que más tiempo tenía, aseguró ante las cámaras que estaba segura de que ella no iba a ser la ganadora de la prueba, aunque su preparación había sido excelente, no contaba con requerimientos del reto, lo que no les gustó a los jurados, cada vez más exigentes.

Por su parte, Natalia fue alabada con su ‘Pollito Hot’: una pechuga marinada en salsa de jalapeño, arroz arborio aromatizado con jengibre, limonaria y ajo. Lea aquí: ¿Qué fue lo que dijo Diego Sáenz de MasterChef que hizo que lo criticaran?

“En toda mi carrera nunca he visto un arroz arborio, no hecho como risotto o cremoso (...) Está rico”, manifestó Christopher Carpentier.

Sanint, al enterarse de que había ganado el reto, no pudo contener la emoción y rompió en llanto, pues esa noticia la acreditaba como uno de los cuatros finalistas del programa.