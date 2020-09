Muchos recordarán al intérprete de El baloto, Leo Fénix, quien con esta champeta se dio a conocer en Cartagena y, por supuesto, en el programa del canal Caracol, ‘A Otro Nivel’, donde los jurados no dudaron en presionar el botón verde para recibirlo en su grupo de artistas.

Ya han pasado varios años desde que Leo Fénix nos representó a nivel nacional en aquel reality, sin embargo, ahora viene con fuerza y con una gran noticia para todos sus seguidores y los amantes de la champeta: desde hace varios días firmó con la compañía del Rey de Rocha, lo que le da el aval de pertenecer a este grupo de champetúos.

Pero lo mejor de todo es que desde ya suenan en las emisoras sus dos recientes canciones de champeta bajo el sello reynaldista, y son: ‘El delicioso’ y ‘Contigo no vuelvo’, con las que se espera, después de la pandemia, poner a bailar a un centenar de personas en los emblemáticos picós.

Cabe destacar que la canción, ‘Contigo no vuelvo’, fue compuesta por el reconocido cantante Eddy Jay, quien también agrega su voz en este tema. Estos dos sencillos los puedes escuchar en YouTube.

“Estoy muy feliz porque este ha sido mi sueño. Antes había grabado con otros picós, pero con el Rey nunca. Esta es la primera vez y lo que se viene es bueno, no paramos”, aseguró el también intérprete de la canción ‘Ya te olvidé’.

Lo que se viene

Leo Fénix explicó que por cuestiones de la pandemia causada por el coronavirus, los videos de sus recientes sencillos se grabarán, más o menos, en diciembre, pues siguen guardando los protocolos sanitarios y de seguridad pese a que ya no hay cuarentena desde este septiembre.

“Voy pa’ lante, se vienen más canciones para bailar. Este domingo tuvimos un encuentro entre artistas del Rey de Rocha y todo parece indicar que venimos más cargados que nunca”, reiteró Leo.

Más de su trayectoria

Su nombre de pila es Leonardo Puello Caraballo, de 31 años de edad, y vive en el barrio San Pedro Mártir.

Hace 14 años decidió pertenecer al mundo musical, arrastrado por los dotes artísticos de sus dos hermanos: uno toca la caja junto al vallenatero Pipe Peláez, y el otro es un gran folclorista que viaja por distintas partes del mundo mostrando este arte caribeño.

Más tarde, pasa a llamarse Leo Fénix como nombre artístico. Él explica que este nombre lo adoptó porque casi nunca asistía a los ensayos y aparecía el día de la presentación, “era como el ave Fénix”, reconoce.

“Hace 14 años decidí escoger el camino de la música. Lo más curioso es que inicié cantando salsa y merengue en algunos eventos donde me contrataban, pero eran canciones de otros artistas y Leo Fénix aún no se había consolidado como champetúo, hasta hace 11 años que se me dieron las cosas y aquí estamos”, dijo el cantante.

Leo Fénix reconoció que después de su paso por ‘A otro nivel’, su mayor logro ha sido pertenecer al Rey de Rocha, y aunque ahora cumple este gran sueño su meta es mantenerse fiel a su trabajo musical y a sus colegas.