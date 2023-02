¡Es oficial! Karol G y Shakira anuncian fecha de lanzamiento de su canción

¡Una bomba musical! es alguna de las expresiones que han hecho algunos seguidores y fanáticos de Shakira, y Karol G, tras anunciar la fecha de lanzamiento de su primera colaboración.

Hace algunos días ‘La Bichota’ ya le había revelado a The New York Times, que le propuso muchas colaboraciones a Shakira, pero hasta ahora no se había dado la oportunidad de grabar. (Lea aquí: ¡Por fin! Karol G reveló detalles sobre su canción con Shakira)

Y es que para nadie es un secreto que desde que Shakira lanzó su más reciente éxito, “BZR Music Sessions #53” donde claramente expone a su expareja, solo le tiene miedo a Dios.