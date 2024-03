Es oficial: Karol G es la imagen del Barcelona en partido contra Real Madrid

La prenda llevará el sello personal de Karol G, representado por un corazón de espinas, el cual también es el emblema de su Fundación Con Cora. Este diseño incorporará uno de los tatuajes que la artista luce en su antebrazo, con su nombre destacado en el centro del dibujo.

“El tatuaje representa un momento de mi vida en el que me cuestioné mucho, me fortalecí y me debilité mucho. Fue un momento muy importante para mí personalmente, no para mi carrera, para Carolina”, explicó Karol G anteriormente sobre este particular tatuaje. Lea aquí: Karol G cerrará su gira con cuatro fechas en el Santiago Bernabéu