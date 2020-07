“Es necesario rectificarlo”: Natalia París desmiente fiesta clandestina

“Yo no suelo nunca salir a desmentir cualquier cantidad de atrocidades que hablan de uno. Ningún chisme me interesa rectificarlo pero creo este tema es necesario. Están poniendo en duda que yo estoy haciendo una fiesta clandestina. Por favor, les exijo que rectifiquen porque no tiene nada de verdad y ya hoy en la mañana, muchos otros medios se han dedicado a replicar esta noticia”, manifestó la modelo.

Pero lo que más llamó la atención de sus videos fue el halón de oreja que la paisa le dio a muchos famosos, que al parecer se han pasado la cuarentena ‘por la faja’. “No estoy en nada de acuerdo con el comportamiento que muchísimos famosos han tenido con respecto. ¿Qué parte de la cuarentena no han entendido los famosos? Se la pasan posteando fotos como si nada en fiestas privadas de más de 20 personas, asados con un montón de gente. Yo no me meto con nadie, me la he pasado en mi casa, yo que no he salido, ni a buscar a mi hija que estuvo en una finca por tres meses, por no infringir las normas que ha impuesto el Gobierno”, agregó.

Además de aclarar que su última fiesta en el famoso hotel fue hace más de año y medio, Natalia aprovechó para enviarle un mensaje a varias celebridades que no han cumplido con las restricciones.

“Es serio y delicado me están acusando de poner en riesgo a las personas. Aprovecho para enviarle un mensaje a los famosos, cualquier famoso ahora tiene más de un millón de seguidores, eso es una especie de poder. Tenemos muchísima gente nos sigue mucho y el comportamiento que tenemos. Desde los primeros días de la cuarentena, los famosos haciendo paseos en motos, asados, mostrando paseos en fincas, como si esto no fuera un problema tan delicado. Otra vez nos abrieron cuarentena, por favor tengan consciencia y responsabilidad. Qué falta de consciencia y de civismo”, finalizó