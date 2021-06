“Una íntima conversación con Dios a través de 11 canciones”. Así define Ricardo Montaner ‘Fe’, el trabajo discográfico que acaba de lanzar, mostrando su lado más profundo y espiritual a la vez.

Como es una constante en su trabajo artístico en los últimos años, para este disco contó con la participación del talento colombiano Camilo, quien es esposo de su hija, además de sus dos hijos, Mau y Ricky Montaner en la composición de algunos temas. También, entre la selección de productores se encuentra el reconocido colombiano Julio Reyes Copello.

“Es un álbum que no sólo le debía a Dios, sino a mucha gente que durante los últimos 28 años esperaban un álbum con contenido espiritual. Me lo debía a mí también, con un álbum para el hacedor de mi carrera y de mí mismo. Cómo era posible que le hiciera canciones a los seres humanos y no le hiciera un álbum a quien creó los seres humanos. Le entrego este disco a Dios y darle las gracias por tantas cosas maravillosas que me ha entregado”, comentó Ricardo Montaner desde Nueva York, ciudad desde la cual decidió lanzar este álbum.

Son más de cuatro décadas de trayectoria los que lleva Ricardo Montaner, convirtiéndose en un referente de la música balada y lo que hoy se conoce como el pop, siempre atento a los nuevos sonidos, pues confiesa que por sus hijos siempre se mantiene actualizado. (Lea aquí: Montaner lanza su primer disco dedicado a Dios y dirigido a no creyentes)

Según Montaner, “Es muy divertido compartir el trabajo y la fe con mis hijos, me hacen mantenerme actualizado. Me gusta saber de su música y lo que escuchan, me he influenciado de sus nuevos sonidos . Disfruto haciendo música y disfruto escuchando todo tipo de música, así vas encontrando tu propio camino y tu propio sello de escribir y de cantar”.

Y agregó: “El sonido que yo hago que se llamó balada y ahora el pop. Es como el jean, que nació hace cien años de una forma y hoy en día ya se encuentra de mil formas y características distintas, sin dejar de ser jean. Así mismo es el pop”.

Antes de lanzar este disco, Ricardo había presentado dos adelantos, con las canciones ‘Amén’ donde cantó al lado de su familia y que hoy cuenta con más de 152 millones de reproducciones en YouTube, y más adelante ‘Dios así lo quiso’, que tuvo la colaboración de Juan Luis Guerra, un dueto muy esperado por sus seguidores y que ya cuenta con 20 millones de reproducciones en pocos días.

“La canción nació sola, no la imaginé con él y no tenía tanto Caribe en sus arreglos, pero en el estudio le empezaron a meter cosas que la acercaban a la cumbia y la bachata. Al terminarla, todo el mundo me decía que debía hacer un dúo con Juan Luis Guerra, así que le envié el tema diciéndole que esta era la canción que nos podía juntar y me respondió de inmediato”.

Ricardo Montaner hizo un alto en el camino de las grabaciones del reality show ‘La Voz Argentina’ para el lanzamiento de este disco, que por primera vez, cada una de sus canciones cuentan con un trabajo audiovisual a manera de videoclips.