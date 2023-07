“Es mi trabajo, no el tuyo”: Andrea Valdiri arremete contra usuario en redes

Valdiri no lo pensó dos veces y respondió con firmeza y determinación: “La moral viene de las normas y costumbres que te inculcaron, somos de hogares diferentes; para mí, el desnudo es un arte y además hace parte de mi trabajo. Y como ese es mi trabajo y no el tuyo, yo lo hago y tú me ves”.

Otra usuaria salió en defensa de Valdiri expresando su descontento con las críticas: "Qué pereza la gente y sus mojigaterías. Mi hija tiene 20 años y yo fui mamá a los 16, y no por eso ella siguió mis pasos. Y no por eso me debo sentir sin la moral de decirle que ser madre adolescente no está bien. Me siento con todo el derecho de decirle que primero debe estudiar y formarse".

Sin embargo, algunos usuarios se mantuvieron críticos y argumentaron que las fotografías eran, en efecto, “vulgares”, y que el hecho de ser una figura pública no debería normalizar este tipo de contenidos.