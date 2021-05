“Me salí por amor propio, por amor a mí, por amor a mi proyecto, a mi búsqueda. Uno tiene que decidir a favor de uno. En ese momento no había nadie, si hubiese habido alguien la habría mostrado. No soy morrongo, no me gusta esconder las cosas. Todo el mundo sabe quién soy y cómo he vivido. Siempre he tratado de ser transparente”, comentó en el programa La Red, donde además no dudó en hablar sobre su pareja, dejando en evidencia lo enamorado que está. (Lea aquí: “Fui virgen hasta hace poco”: Alberto Linero )

Linero confirmó que se trata de “un viejo amor” y describió que era una “mujer libre”. “Es un viejo amor, en el que sentido que es alguien que conocí hace muchos años. Esa persona me impactó siempre. Es la primera vez que tenemos algo. No iba a tener algo conmigo como cura. Es una mujer libre, la encontré más o menos como quería, divorciada, sin hijos y sin necesidad de mí”, afirmó. “Es la primera vez que estoy enamorado, que amo. Es la primera mujer con la que duermo y sueño”, agregó.

Pero ¿cómo empezó todo? Linero relató que conoció a su amor cuando recién estaba ordenado. “La primera vez que nos vimos fue en Bogotá, estaba recién ordenado, estaba haciendo mi primera maestría. Fue un rayo de luz, quedé tragado. Ella no me paró bola, yo no me permití decírselo, soy estricto. Me trasladaron a Barranquilla, ella se fue a Argentina. Nos vimos un par de veces más, conocí a su esposo, una buena relación. Después no nos vimos más. Yo necesité una ayuda en el trabajo que hago, ella empezó a ayudarme, a trabajar y ahí fue que ‘tú sabes’ se dio la situación. Le tiré los perros y listo, caímos”, comentó entre risas.

Cuando le preguntaron por matrimonio y por hijos, esto fue lo que dijo. “Yo no sé si estamos casados, de pronto sí, de pronto no. Ni ella ni yo queremos ser papás. Mi estructura de vida no me permite hijos, afortunadamente también es su decisión de vida”.