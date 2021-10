Continúa el rifirrafe entre los cantantes J Balvin y René Pérez, conocido como Residente. (Lea aquí: Fuerte respuesta de Residente a J Balvin sobre nominación a los Grammy)

Este sábado, el artista boricua publicó en su cuenta de Instagram un nuevo video en el que se despacha contra el cantante colombiano.

En el clip, Residente calificó al paisa de ser una persona “mentirosa” y “sin lealtad”.

“Primero, dile a tu viejo que en vez de estar comparándote con el economista Peter como si fueras un genio de la economía dile que te enseñe valores, porque no todo en la vida es negocios, no todo en la vida es plata. Es importante el dinero pero no todo es eso, también existe la honestidad y lealtad”, manifestó.

El puertorriqueño criticó a Balvin porque, a su juicio, no tuvo lealtad con dos artistas que impulsaron su carrera. “Esa lealtad que no tuviste ni con Rebeca León ni con Juanes. Después de que te trepan la carrera al cielo los mandas para el carajo”, comentó.

Residente reveló que Balvin lo llamó llorando para que borrara el video en el que lo compara con un carrito de hot dog y desató toda una polémica en redes sociales. (Le puede interesar: J Balvin se sacó el clavo sobre el “carrito de hot dog”)

“Lo bajé (el video) terminaste llamando a todo el mundo para que me buscaran, me dejaste como ocho mensajes por WhatsApp diciéndome: ‘falso’ y por las redes me escribes: ‘respeto tu opinión’. ¿Qué más falso que escribirme una pendejada por WhatsApp y frente a la gente hacerte el más bueno?”, sostuvo René.

Agregó: “Yo soy el mismo por las redes, que al frente tuyo, con mis mil errores e impulsividades, pero por lo menos soy yo, soy real y una sola persona, no 20 personas distintas como tú”.

“Si hay una persona que tenga palabra y te respete es porque solo conoce a uno de los veinte José”, afirmó.

Pero eso no fue todo. El artista boricua señaló que Balvin no tiene talento artístico. “Debo admitir de corazón que tienes un solo talento: el talento de no tener talento y hacer creer a la gente que tienes talento”, dijo.

En su publicación, Residente también cuestionó la postura del colombiano en el marco del paro nacional.

“Yo te tuve que escribir por Instagram el único mensaje que tú dedicaste a tu país, Colombia, durante las manifestaciones. Para que entiendan, el único mensaje que escribiste a tu país, te lo hizo un puertorriqueño porque no te sale ni eso. Para colmo, lo copias igual de WhatsApp, y eres tan mentiroso, que lo pegas debajo de tu video con tu nombre, como si lo hubieses escrito tú. Tu país quemándose en llamas y tú pendiente a sacar un disco”, detalló René Pérez.

Finalmente, Residente reconoció que durante un tiempo intentó entablar una amistad con el colombiano, e incluso le escribió en algunas ocasiones, pero fue imposible mantener la relación. “Eres tan embustero, tan mentiroso, que es imposible”.