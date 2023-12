“Era inmaduro”: Sebastián Yatra habló de su ruptura con Tini y Aitana

Aunque nunca confirmaron oficialmente su relación, los rumores sobre el posible romance entre Sebastian Yatra y la cantante de “miamor” han estado en el epicentro de la actualidad. No obstante, en los últimos días, el propio cantante colombiano ha afirmado que en la actualidad solo los une una bonita amistad.

El 28 de noviembre, el intérprete de “Tacones Rojos” acaparó la portada de la revista GQ, revelando su nuevo look sin barba y brindando una entrevista que ha capturado la atención tanto de sus seguidores como de los de Tini. Lea aquí: Goyo está viviendo una “catarsis” después de salir de ChocQuibTown

Durante la entrevista, Sebastian Yatra rememoró cómo se desarrolló el desenlace de su relación con la artista argentina, con la cual rompió en 2020 tras un año juntos. El cantante paisa compartió cómo vivió la separación y subrayó su fase de “artista del momento”, en la cual la relación se volvió muy pública, dejando poco espacio para asuntos más allá de su carrera.

“Quieres tener una vida personal, pero no quieres perder todo lo que has creado. Es una batalla empezar a decirle a la gente que no eres un robot”, explicó Yatra, refiriéndose a los desafíos de mantener una vida privada en medio de la fama. Al hablar sobre su relación con Tini Stoessel, Yatra expresó: “Cuando una relación como esa se hace tan grande, es obviamente emocionante: estás viviendo esta película romántica y eres el protagonista. Pero es tan grande que eres solo parte de esa historia”. Lea aquí: Shakira quiere que su gira musical 2024 sea la más grande de su carrera