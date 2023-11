Epa Colombia y Yina Calderon se enfrentan a son de guaracha en Bogotá

Yina y Epa dieron lo mejor de sí en cada toque para una noche inolvidable. Lea aquí: Marcela Reyes se destapó y habló de por qué no soporta a Epa Colombia

Carín León compartió millonario premio con Jessi Uribe de ‘Yo me llamo’

La empresaria de fajas, que en el pasado había tenido problemas con Daneidy, le comentó a sus seguidores que el evento fue un éxito total y que se lo disfrutó mucho. “Qué guayabo tan hiju***, me tomé esta vida y la otra, nos fue increíble, yo creo que rompí. Las atenciones de Epa también fueron muy divinas”, dijo.

Cada una de las influenciadoras tuvo su oportunidad de presentar su música y poner a los asistentes a bailar. Epa decidió dejar de lado los conflictos y le dio consejos de vida a Yina, quien pasa por un difícil momento financiero por el cual podría declararse en quiebra. Todo ocurrió por una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, donde una seguidora le escribió: “¿Ya viste que, según Yina, está quedando en la quiebra?”

Epa Colombia confirmó que sí conoce sobre la situación de su rival, pero no le desea el mal, no quiere que le suceda lo peor. "Yina sí que por ahí quedó debiendo unos arriendos y todo, pero uno no le puede desear lo peor a las personas", manifestó Epa.