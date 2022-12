Epa Colombia se despachó contra examigos, ¿qué dijo de La Valdiri?

“Ellos saben que no están aquí es porque obraron mal. Nunca he salido a hablar mal de ustedes. Si hablan de mi es porque se les acabó el dinero porque conmigo ya no tienen dinero, fama, viajes ni lujos”, aseguró.

Sus primeras palabras fueron dirigidas hacia su expareja, Diana Celis, con quien ha tenido problemas legales luego de su separación, pues en un principio fue demandada por su ex porque no le dio lo que le correspondía tras finalizar su relación.

La empresaria de keratinas también quiso hablar sobre Andrea Valdiri y ‘La Jessu’, con quienes hasta hace pocos meses tenía una estrecha amistad. A pesar de que no dio detalles de por qué ya no se habla con ‘La Jessu’, sí aprovechó para agradecerles por todo lo vivido. (Andrea Valdiri a Epa Colombia: “Que te quede claro, no me interesa tu amistad”)

“Andrea Valdiri, que familia tan linda que tiene. Les deseo lo mejor. Si ellas no quieren ser mis amigas no importa les deseo lo mejor que brillen que luchen y que saquen sus empresas adelante. Uno tiene que desearle lo mejor a las personas”, añadió ‘Epa’.

Cabe recordar que Andrea no quiere volver a saber nada de Epa y lo ha dejado claro en sus redes sociales ante sus más de 8 millones de seguidores.

El problema se remonta al 17 de abril del 2022, el día del matrimonio de Andrea Valdiri con el también creador de contenido Felipe Saruma. Resulta que Epa Colombia, cuyo nombre de pila es Daneidy Barrera, estaba invitada a la fiesta, pero solo le dieron un cupo para disfrutar de la boda... Epa llegó al fiestón, celebrado en Barranquilla, con su novia (Karo Samantha), exigiendo que las dejaran entrar a las dos. Incluso, armó un “show” tan incómodo que la Valdiri se molestó y Epa terminó yéndose de la fiesta en pocas horas. (Andrea Valdiri no perdona a Epa Colombia: no la invitó a su fiesta de disfraces)

Luego de aquel incidente, Epa se ha mostrado muy arrepentida, le ha pedido perdón a Andrea y hasta le ha pedido una segunda oportunidad: quiere volver a ser su amiga, pero la barranquillera ha sido contundente. “Que te quede claro que ya no me interesa tu amistad”, publicó en una stories.