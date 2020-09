Aunque han pasado varios meses de lo ocurrido durante el Paro Nacional en noviembre de 2019, Daneidy Barrera, conocida como ‘Epa Colombia’, aún es juzgada duramente por sus seguidores.

La polémica influencer, que destruyó una estación de Transmilenio, volvió hablar del tema en un video en redes asegurando que ya pagó la millonaria multa por los daños y que no es justo que la sigan señalando por eso. (Lea aquí: ‘Epa Colombia’ genera indignación por atacar estación de Transmilenio)

“Que me dejes de estar criticando todo el día. Todo el día me tratan mal. Yo sé que yo me tiré lo del Transmilenio y que di una muy mala imagen de mí, pero yo ya pagué esos 30 salarios mínimos. Fueron $ 43’500.990, hasta el último peso me cobraron. Yo ya los pagué”, dijo Daneidy Barrera.