‘Epa Colombia’ podría ir a la cárcel por reaparecer en redes

“Para destruirlo, criticarlo y ‘boletearlo’ a uno sí están buenos. Pero uno recolectando juguetes y dinero para los niños que lo necesitan y las fundaciones, ahí sí no lo viralizan, ni hacen ningún aporte”, señaló Daneidy en un video de 40 segundos.

Además de tener que presentarse mensualmente a las autoridades, no usar redes sociales y no tener contacto con medios de comunicación, es decir, no conceder entrevistas, a Epa se le sumaría el delito de fraude a resolución judicial.

Según un abogado, citado por El Tiempo, el incumplimiento de Barrera podría llevarla a la medida de casa por cárcel o enviarla directamente a prisión.

“Si la Fiscalía decide acusar a ‘Epa Colombia’ por el delito de fraude a resolución judicial o administrativa, tipificado en el Código Penal en el artículo 454, la mujer incurriría en prisión de uno a cuatro años y multa de 5 a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes”, explicó el abogado al medio.

Cabe recordar que en la primera audiencia, Epa Colombia no aceptó los cargos que le endilgó el ente acusador, por lo que no tendrá el beneficio de la rebaja de hasta la mitad de la pena que se le imponga en caso de ser vencida en juicio.