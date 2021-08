Ahora la empresaria de keratinas quiso “dedicarle” una canción a la también presentadora, esta vez con un mensaje de apoyo y reconciliación que fue aplaudido por sus seguidores. “Yo decidí crear esta canción. La grabé en una nota de voz, luego lo subí al problema y lo empecé a editar, tú crees que fue fácil pero no. Lo que te quería decir es que no importa si eres rico, pobre, si tú eres de estrato alto, medio o bajo, todos cometemos errores, así que decidí crear esta canción”, empezó diciendo antes de poner a sonar una especie de guaracha en la que se escuchaba la famosa frase de “vengo de recorrer los sótanos del infierno”.

Después de sonar la canción, Epa Colombia hizo una reflexión sobre lo que le pasó hace algunos años y aún la mantiene en un proceso legal. “A mí me dolió muchísimo lo que ella dijo de mí pero uno no sabe la necesidad con la que vive otra persona. A mí me colocaron 22 años de cárcel, acepté cargos y me los bajaron a 11. Tengo ocho años y libertad condicional, ahorita el 12 de agosto tengo mi última audiencia donde me dirán si voy a la cárcel o quedo con una manilla y es difícil porque no pude tener una familia con dinero pero aquí sigo trabajando, luchando, emprendiendo”, comentó.

En un acto de reconciliación, Daneidy Barrera, nombre de pila de la influenciadora, le envió unas lindas palabras a Azcárate. “Por eso tu nunca puedes criticar, humillar y hacer sentir mal a alguien porque tú no sabes la posición en la que está esa persona. Yo la amo, la admiro y la respeto, y le deseo lo mejor”.