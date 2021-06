Epa Colombia vuelve a ser tendencia en Twitter, pero esta vez no por algún escándalo sino por un contundente mensaje que envió al Gobierno nacional.

A través de un video en Instagram, la influencer se refirió a toda la violencia que se ha generado en medio de las marchas por el Paro Nacional, que ya lleva un mes en curso.

Daneidy, popular por la venta de sus keratinas, dijo que le parece injusto que mientras que a ella le cerraron todas las puertas por los daños que le ocasionó a Transmilenio, hay vándalos que siguen como si nada provocando más violencia en las manifestaciones.

Aunque ese hecho le cambió la vida a Daneidy, pues desde ese momento se ha dedicado a dar empleos a más de 300 personas con su empresa de keratinas, dándole la vuelta a la mala imagen que tenía el país de ella, ahora se muestra indignada por que no la han dejado salir del país a internacionalizar su negocio.

“Amigas, yo soy Daneidy Barrera Rojas, la ‘Epa Colombia’, la que cometió tres delitos: daño en bien ajeno, instigación a delinquir y terrorismo. Me equivoqué como cualquier ser humano. Pero yo he venido pagando mis errores. No puedo creer que haya tantos vándalos y no los judicialicen”, empezó diciendo la bogotana.

En el clip, que ya cuenta con más de 900 mil reproducciones, aparece Epa saliendo de su convertible Mazda MX5, que recientemente le cambió el color de negro a rosado, hablando de los delitos que cometió y admitiendo que estuvo a punto de dañar su vida. Es más, todavía está pagando algunas de las consecuencias.

“Me parece injusto amiga, porque yo cometí el error y yo no he podido salir de Colombia a vender mis keratinas porque tengo tres delitos. Y saben algo, yo sí quiero salir adelante y quiero ser un precedente, porque tú estás luchando, porque tú quieres salir adelante, porque tú quieres un futuro mejor y yo también te apoyo, yo sé que juntas vamos a salir adelante”, dijo.