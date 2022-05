Desde que la empresaria Daneidy Barrera, conocida en las redes sociales como Epa Colombia, y su exnovia, Diana Celis, anunciaron la ruptura a mediados de febrero, no se les volvió a ver juntas, pero dieron contundentes declaraciones al respecto en ese momento. Diana Celis fue la primera en hablar y dijo que Daneidy salía con otra mujer desde el mes de octubre del año anterior, cuando ellas aún estaban juntas. También aprovechó el espacio para asegurar que ella había actuado bien.

Por su parte, Daneidy aseguró que la futbolista de Independiente Santa Fe la habría humillado y hasta golpeado, pero eso solo quedó en especulaciones, pues no volvieron a mencionar lo sucedido. Lea aquí: Epa Colombia confiesa que su nueva novia le terminó

“Cuando yo empecé a ser empresaria y exitosa, como que ya no le gustaba mi nueva versión (...) Como que ya yo no le importaba”, aseguró Daneidy. Además, dijo que la futbolista ya no estaba pendiente de sus cosas.

Cuando el Instituto Nacional de Vigilancia y Alimentos (INVIMA) le negó el aval a sus productos, Epa asegura que se sintió defraudada, no solo por lo que estaba sucediendo con su marca sino también porque descubrió la infidelidad por parte de su expareja, la futbolista Diana Celis, por un mensaje de texto. Le puede interesar: “Decidí quedarme sola”: Epa Colombia terminó con su novia

Epa Colombia relató lo que sucedió: “Hace un año y medio INVIMA me quitó más de 500 millones (...) yo te quería contar a ti (a sus seguidores), entonces fui a tomar fotos, pero usé el de ella porque el mío se me apagó. Ahí fue donde vi el mensaje donde la otra chica le hablaba y le agradecía por la noche anterior”. Daneidy asegura que se sintió traicionada en ese momento, pero que ahora se encuentra feliz en su nueva relación y está “dando todo” para que funcione.