Desde que se conoció la sentencia que el Tribunal Superior de Bogotá le dio a Epa Colombia por los actos vandálicos que cometió en contra de Transmilenio, los seguidores han seguido cada detalle de este caso.

Este jueves, la misma influenciadora dijo, a través de un video, que no serían cinco años los que pagaría en la cárcel sino 8 meses, pero que igual le duele tener que ir así sea un día a prisión. (Lea aquí: Las razones por las que condenaron a ‘Epa Colombia’ y sus opciones para apelar)

“Mi abogado me asegura que sí iré unos meses a la cárcel. Yo no quiero estar ni un día allá. No tengo nada en contra de las personas que están allá, pero es que sería muy duro. Que sea lo que Dios quiera, yo no he violado a nadie, no he matado, no he robado, no he hecho delitos tan graves como para que me pase eso”, dijo la la empresaria.

Además de eso, Epa manifestó que aunque ha intentado sentirse tranquila, hay días en que se siente muy mal por su situación, pero que sigue siendo positiva en que todo saldrá bien.