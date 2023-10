Entre risas Andrea Valdiri habló de los peores momentos en Europa

La influencer colombiana Andrea Valdiri y su esposo, el productor Felipe Saruma, han estado viajando por Europa, y han compartido algunas de sus experiencias menos agradables con sus seguidores en Instagram.

Durante su visita al Reino Unido, Valdiri tuvo un encuentro desagradable con un agente de inmigración. Según la influenciadora el agente, que parecía ser latino, le dijo en español que no lo mirara mientras le hablaba. Valdiri respondió de manera contundente a este comentario, describiendo al agente como grosero y prepotente.

"Decía Ramiro Suárez y yo decía: este tiene una cara de latino. Al tipo me le quedaba viendo así porque no le entendía y el tipo en una de esas me dice: No me mires. Y yo, ah, me parece muy atrevido de tu parte que me digas que no te mire cuando me estás hablando. No me la dejé montar", comentó la bailarina.