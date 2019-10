Entre lágrimas, Natalia Reyes contó que cancelaron estreno de ‘Terminator’

Estrellas como LeBron James y el actor Arnold Schwarzenegger, fueron algunos de los afectados por el feroz incendio en el área cercana al museo Getty Center en Los Ángeles que destruyó varios hogares y forzó la evacuación de miles de personas.

Pero ellos no fueron los únicos, pues la colombiana Natalia Reyes también vivió la emergencia, que aunque no la tocó directamente, sí causó que derramara algunas lágrimas.

La colombiana, reconocida por ‘Lady, la vendedora de rosas’, compartió en redes imágenes de lo que se está viviendo en Los Ángeles y agregó que está muy triste por la cancelación del estreno de ‘Terminator’, donde es una de las actrices principales.

“Ésta es mi cara para la premiere de ésta noche. Esta es la realidad, sin filtros, no paré de llorar toda la mañana de la tristeza de saber que la premiere había sido cancelada, era un momento importante y simbólico que me tenía ilusionada y menos mal tuve a mi @juanpssv para abrazarme.. pero más tristeza me dio saber la razón por la que la cancelaron, amigos, LA EMERGENCIA CLIMÁTICA ES UNA REALIDAD”, comenzó diciendo Natalia en su post, acompañado por un carrusel de fotos donde se ve el desmontaje de todo lo que estaba preparado para el estreno de la cinta y una imagen en la que aparece ella con los ojos rojos de tanto llorar al lado de su esposo, quien la abraza.