“Es un dolor aterrador. No puedo estar mucho sentada ni parada y las piernas las siento raras. Necesito hacer una pausa, no puedo trabajar”, exclamó, dando a entender que se va a dedicar a su salud.

Agregó que los especialistas no le han dado la ayuda que necesita, por lo que pide que la operen porque al parecer el tratamiento que le recomendaron no le ha dado resultado.

“Solo me pongo en las manos de Dios y que sea lo que él quiera, solo deseo que esta pesadilla acabe”, puntualizó.

Cabe recordar que la influencer caleña lleva 9 años con un “trauma raqueomedular por 2 impactos de bala, por lo que la han hospitalizado varias veces y ha tenido que hacer una pausa en su creación de contenido.

“Lo cierto es que en muchos años no había sentido una recaída como esta, donde los dolores y la neuroterapia que he sentido me han hecho llorar y gritar como nunca antes”, fueron las palabras que dijo ella misma en noviembre cuando decayó.

“Todo esto me ha traído una reflexión y un nivel de consciencia muy grande y es que hoy más que nunca me doy cuenta que sin salud no somos nada! (créanme que desde este momento para mi las terapias van a ser como respirar ya que gran culpa de esto, es no haberlas hecho durante estos años) así que bueno, mi reflexión hoy o mi llamado, es a qué valoremos nuestra salud, si tienes una cita médica, anda!!! Porque después puede que sea peor o simplemente, ya será un daño irreversible”, dijo en aquella ocasión.