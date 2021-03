El pasado 19 de diciembre Epa Colombia reveló que le habían cerrado sus peluquerías porque sus locales no estarían cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad contra el COVID-19, sin embargo, días después pudo resolver y volvió a abrir. (Lea aquí: ¿Por qué cerraron las peluquerías de ‘Epa Colombia?)

Y como la dicha no dura para siempre, ahora la influencer volvió a convertirse en tendencia por los problemas que sigue enfrentando con el Invima y demás autoridades.

En un video, Daneidy pidió que la dejen trabajar ya que desde que cometió las infracciones en Transmilenio, el gobierno le cerró las puertas, haciéndole un gran daño en especial a sus trabajadores.

“Yo sé que lo que hice estuvo mal, pero yo soy un ser humano y tengo errores. Me pusieron psicólogo, psiquiatra e asistido a todas las clases que ellos me han dicho que haga. Me certifiqué en la Defensoría del pueblo y no sé qué más hacer”, dijo, entre lágrimas.