Entre lágrimas, Claudia Bahamón habló por primera vez de la muerte de su padre

Agregó que pese a no haberle contestado la llamada, se enteró del accidente de tránsito que tuvo su padre porque él alcanzó a comunicarse con sus familiares y a contar todo, sin embargo, minutos después, un paro respiratorio le quitó la vida.

Entre lágrimas, Bahamón contó a Noticias RCN que “Me devuelvo en el tiempo, a ese 7 de noviembre, y veo mi teléfono y aún tengo guardada la llamada perdida de mi papá. Y siempre me reclamo a mí misma: ‘Dios mío, ¿por qué no le contesté ese último día?’”.

Desde el 7 de noviembre cuando falleció el padre de Claudia Bahamón, ella y su familia no han vuelto a sonreír igual. Aunque en su momento la presentadora solo expresó su tristeza con un mensaje en Instagram, este miércoles lo hizo en una entrevista con el canal RCN.

La presentadora manifestó que fue tanta la tristeza y desolación por el repentino y trágico fallecimiento de su progenitor que alcanzó a perder la fe en Dios.

“Toda la vida he creído en Dios, creó en Dios, sin embargo cuando esto sucede sí le reclamo a él porque al final es mío y yo sentía que no me lo podía quitar de las manos”, comentó en medio de su tristeza.

Habló también de la razón por la que su padre habría tenido el accidente.

“Yo creo que la gente no lo sabe. La razón real por la cual mi papá muere es porque él tenía una condición que puedo decir que la tiene uno de mis hermanos, y yo también: sufrimos de microsueños”, confesó Bahamón.

Además dijo “mi papá no podía manejar largo porque se quedaba dormido. Cerró los ojos 10 segundos, seguramente, y en esos 10 segundos se chocó. Estaba destinado a que pasara de esa manera. Sabíamos que podía pasar”.

Desde ese 7 de noviembre, Claudia no ha dejado de compartir publicaciones junto a su padre y su mejor amigo, ese que todos los días recuerda por cada momento de felicidad que le dio a ella, a sus hijos y a sus nietos, que cada día que pasa lo extrañan más.

Cabe recordar que Germán Bahamón Vanegas murió en la vía que comunica al municipio de Magangué con el corregimiento de El Cuatro, departamento de Bolívar, luego de que su camioneta chocara con un vehículo que transportaba ganado.

