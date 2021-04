Quizá esta sea la batalla más difícil por la que atraviesa la familia Guzmán, luego de las declaraciones que dio Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, al señalar que su abuelo, Enrique Guzmán, la acosaba sexualmente cuando era niña. Además involucró a su mamá y a su abuela quienes, supuestamente, también fueron víctimas del famoso de 78 años.

El actor y cantante comunicó al medio TV Notas que emprenderá acciones legales para limpiar su nombre, y llegará “hasta las últimas consecuencias” con tal de darle fin a este amargo episodio que considera injusto.

El rockero también añadió que “toda la información ya está en manos de un abogado en Estados Unidos, porque ahí mismo vamos a proceder. De hecho, acabo de recibir una carta del abogado de Alejandra, donde me pidió que ya no dé más declaraciones al respecto para no afectar el proceso”.

Alejandra Guzmán ofreció a su papá la ayuda de sus abogados para librarlo de las acusaciones, ya que para él “esto no es justo, me han hecho mucho daño y hay que reclamar. Yo no soy un degenerado, nunca lo he sido”. Asimismo anunció que la pelea legal se llevará a cabo en Estados Unidos, donde Frida Sofía reside.

Procederá a denunciar

Frida Sofía añadió una prueba de su caso en Instagram al publicar una fotografía de niña, donde se le ve aparentemente asustada con la presencia de su abuelo, mientras es abrazada por su madre.

La joven de 29 años procederá a denunciar a Enrique Guzmán por abuso sexual buscando justicia para su caso. Además, cuenta con el apoyo de su padre, Pablo Moctezuma, quien también analiza emprender un proceso legal ante la justicia de México. Para eso buscó asesoría del diputado Sergio Mayer y conocer las leyes de ese país.

“Ya ellos decidirán si sí, si no, si hacen la denuncia, yo no me puedo meter y tampoco decirles a quién le creo o no, porque eso me parece delicadísimo”, dijo Mayer.