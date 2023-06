Enrique Bunbury: “no siempre debes perseguir hacer una obra maestra”.

Si viviera en Medellín, que es una posibilidad fantástica, estaría todo el día escribiendo canciones y no podría dedicarme a otras labores, porque el clima me invita a ello, dijo el cantante

En todo lo que hago, hago lo mismo. Yo escribo, aunque sea una mierda lo que escribo, porque para mí es una máxima el no juzgar mientras estoy creando, y el yo crítico que todos tenemos en mente, es el peor de los enemigos para la creación, porque si le hiciéramos caso, yo aún no hubiera terminado el primer álbum de Héroes del Silencio. Ya llega más adelante el proceso posterior en el cual empiezas a limpiar lo creado.

BÚSQUEDA CONTINUA

- ¿Cuál es la búsqueda artística de Enrique Bunbury disco tras disco?

No siempre debes perseguir hacer una obra maestra, creo que hay que perseguir una expresión propia por encima de lo que se considera una obra maestra, que al final es una opinión ajena. Creo que es la mejor manera de hacer mejores discos.

- Por 35 años las giras de concierto eran parte fundamental en su carrera musical...

Los conciertos ya no serán una parte fundamental en mi carrera como lo fueron por más de 30 años, por lo que me quiero enfocar más en la parte creativa. Por dónde estoy vitalmente, por este momento, me abruma un poco la idea de hacer una gira, como antes, de un año y medio de duración. Casi puedo decir que me siento incapaz de ese compromiso, porque hay otras cosas que me llaman más y pueden ser interesantes, aunque no sé por cuanto tiempo.

- ¿Y cómo será ahora?

Prefiero escribir más canciones, pensar en otras direcciones como escribir música quizás para cine. Son cosas que me apetecen hacer y que quiero investigar.