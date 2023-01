¡En un corrientazo! La curiosa pedida de mano de Giovanny Ayala a su novia

Como en las redes sociales no suele publicar imágenes junto a su nuevo amor, son pocos quienes saben en realidad de quién se trata. Sin embargo, el artista en las últimas horas dejó ver que decidió comprometerse con su pareja. ( Lea también: Marc Anthony y Nadia Ferreira adelantarían su boda por embarazo)

Pidió matrimonio con anillo en pleno almuerzo

Ayala compartió un video este domingo, en donde se puede ver en la primera parte al cantante, preguntando a sus seguidores que le dieran una opinión.

“En realidad no sé qué hacer, estoy pensando, ¿ustedes qué harían respecto a esto?”, preguntó.

Seguido, mostró las imágenes con la particular pedida de mano, en las que se pudo ver que mientras la mujer terminaba el almuerzo, junto a un poco de arroz y tajadas de plátano, se percató de que había un anillo.

Entre risas nerviosas y con un bocado aún en la boca, la mujer lo tomó y se lo mostró al cantante, quien fingió no saber de qué se trataba. Después de unos segundos, el artista admitió su intención y le puso el anillo a la joven en uno de sus dedos, lo que puede entender como un “sí, acepto”.

Este lunes, en el programa televisivo Día a Día, Ayala dio más detalles sobre la escena, explicó el motivo de su decisión y habló un poco sobre quién es su pareja.

"Nos enguacamos, no todos los días se enguaca uno con una persona maravillosa. Llegó una mujer muy especial a mi vida que no puedo decir aún que es un alma gemela, pero sí hemos coincidido y estamos en ese proceso bonito. Quise dejar el chocolate a un lado e irnos con el corrientazo que es algo más informal", señaló el cantante.

Aunque no reveló el nombre de su pareja y prometida, el artista sí aseguró que se encuentra feliz a su lado y espera que lo que les depare el futuro sea lo mejor para los dos.

“Es una paisa hermosísima, con una hoja de vida muy interesante. Estamos dando unos pasos muy bonitos [...]. La conocí mucho antes de hacer públicamente nuestra relación. Llevamos un año más o menos”, agregó el cantante.

Como era de esperarse, las críticas inundaron la publicación del cantante. Comentarios como “Que poco detallista” o “Es muy tacaño”, fueron los que más sobresalieron.

Frente a esto, el cantante no se quedó callado: “Les quiero aclarar que tuve un accidente de posible fractura (...) por eso no puedo hacer un movimiento para darle manejo a sostener un anillo y ponérselo a mi novia (...) no digan que fue falta de caballerosidad”, comentó en la publicación.