En fotos: así es la casa real de Barbie

“¡Te damos la bienvenida a mi Kendom! Mientras Barbie está fuera, me entregó las llaves de su casa de ensueño de Malibú este verano y mi habitación podría ser tuya para pasar la noche”, es el mensaje que Ken les deja a los huéspedes. Lea aquí: Así lucía Jeixon Godoy antes de convertirse en el ´Ken colombiano´

“Situada a lo largo de la impresionante y fotogénica costa, Malibú DreamHouse es un santuario de surfistas soleado rodeado de playa, playa y más playa, tal y como me gusta. He decorado el lugar con un poco más... ¡bueno, yo! ¡Soy más que playa! Mis cosas de vaquero son geniales. ¡Y caballos! Guitarras, juegos y más. Y por supuesto, patines, porque literalmente no voy a ninguna parte sin ellos”, agrega el anfitrión en la descripción.