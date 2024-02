¿En dos años? Daniela Álvarez quiere casarse y tener hijos con Daniel Arenas

Y aunque la presentadora tiene muy claro lo que quiere, hay pasos que no pueda dar porque, para ella, proponer matrimonio y escoger el anillo son tareas del novio. Eso sí, admite que ejerce presión sobre Arenas, puesto que desea una joya que le combine con todo y en cualquier ocasión.

“A él se la pongo difícil, pero con el anillo, a mí me gustan mucho las joyas y si algo le he dicho es: ‘amor, o sea, el día que vaya a pasar eso, por favor que mi anillo sea lo más lindo que haya visto, me lo quiero poner y que sea para toda la vida, entonces no vayas a escatimar”, sentenció Álvarez; y le estableció un límite, puesto que quiere empezar a consolidar su relación cuanto antes. Lea aquí: Video: Daniela Álvarez debutó como cantante y desata las redes sociales

Así, el presentador Daniel Arenas tiene hasta dos años para que todo lo que Daniela sueña pase en sus vidas.