Emanuel Lázaro, nuevo talento que quiere enamorar a Cartagena

“No había cantado desde que me presenté en dos concursos y no pasé. Eso fue cuando estaba en el colegio, era un niño, pero ahora tengo madurez y convicción”. Eso nos cuenta un joven guajiro que se mudó hace varios años a Cartagena para estudiar y cumplir sus sueños con la música. Emanuel Lázaro es de Maicao, pero se considera un cartagenero más y, aunque no canta champeta, se identifica con el sabor, sonidos y la humildad de los heroicos. Hace un año, el cantante de pop latino y bachata decidió apostarle a la música e interpretar sus propias composiciones. Ahora viene con su primer álbum, titulado ‘Monotonía’, del cual se destaca el tema ‘Domingo de abril’, una canción compuesta por Lázaro y producida en la ciudad. El álbum trae cinco temas que serán estrenados en varias etapas del año y principios del 2020. Esto se debe a que “cada canción cuenta su historia”. Lázaro quiere darse a conocer a nivel local y luego nacional.