Elton John se despide de los escenarios con un concierto en Suecia

“Nunca pensé que tocaría en Glastonbury”, dijo a la multitud. “Es una noche muy especial y emotiva para mí, podría ser mi último concierto en Inglaterra, en Gran Bretaña, así que mejor toco bien y los entretengo”.

“Elton es una leyenda”, declaró el estudiante Giles Briscoe, de 26 años, vistiendo una réplica del icónico traje de béisbol que John vistió en su famoso concierto de 1975 en el Dodgers Stadium de Los Ángeles.

Esa noche John no decepcionó. Arrancó la presentación con ‘Pinball Wizard;, que interpretó en la ópera rock ‘Tommy’, antes de tocar algunos de sus grandes éxitos como ‘Candle in the Wind’, ‘Crocodile Rock’ y ‘I’m Still Standing’.

Dedicó ‘Don’t Let the Sun Go Down on Me’ a su “amigo” e “inspiración” George Michael, fallecido en 2016, y quien habría cumplido 60 años en junio.

David Furnish, esposo de John, dijo a Sky News antes del concierto que el artista no dejará de crear música después de la gira de despedida y que comenzaría a grabar un disco nuevo este año.