Respecto a las estrellas que aparecen en su novela, el autor sostiene que Otash no tuvo las claves de la muerte Marilyn Monroe: “Sencillamente se murió de sobredosis. Se tomaba muchas pastillas, era adicta y borracha”.

Ellroy no utiliza ordenadores, nunca usó internet, no tiene celular, no ve las noticias en televisión ni lee los periódicos. Tiene un teléfono fijo y usa fax. Sí sabe que Putin ha invadido Ucrania y dice que lleva una bandera del país.

También considera que el dirigente ruso "es otro de los psicópatas que existen" y le gustaría que el presidente de su país, Joe Biden, fuera "un líder más fuerte", pero "es muy mayor", agrega: "quizá esté hasta senil".

James Ellroy vivió años envuelto en delincuencia, alcohol y drogas, pero dice que no lamenta nada: “ante Dios confieso mis pecados y me arrepiento. Pero por muy dura que fuera mi vida tampoco fui tan malo. Era un chico estúpido, descuidado y un poco temerario y eso pasó. Agradezco a Dios el don que tengo de escribir pero por la razón que sea, que la ignoro, vivo en el pasado”, insiste.

Reconoce que tiene un ego “bastante monumental” pero dice que ha aprendido a comportarse “un poco”.

Varias de sus novelas han sido llevadas al cine y todas las adaptaciones “son basura”, considera: “pero me pagaron”. Por eso, por el dinero, dejaría que su última novela fuera también llevada a la gran pantalla porque cree que a su libro no le pueden hacer nada.