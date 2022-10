Ellos son The 1975, el rock alternativo para el Festival Estéreo Picnic

Por: Andrés Daniel Castañeda Camacho

Especial para El Universal

The 1975, la banda inglesa visita por segunda vez territorio colombiano como parte del Festival de Estéreo Picnic, que se llevará a cabo el próximo año en el mes de marzo, luego de su primer concierto en 2016. ¿Pero quiénes son The 1975?

La banda está integrada por Matty Healy (vocalista principal), Adam Hann (guitarra, pianos), Ross MacDonald (bajo, pianos) y George Daniel (batería, percusión y pianos). Se trata de una banda de pop rock alternativo surgida en el 2012 en Winslow, Cheshire (Inglaterra).

Los orígenes de la banda se remontan a sus años de escuela, organizados por su consejero escolar, lograron ser tan buenos que pudieron firmar su primer contrato con Dirty Hit y Polydor Records. La banda ha sido influenciada por el rock británico de la década de los 80 y 90.

Su nombre tiene un origen bastante curioso, pues se debe a “unos garabatos que se encontraban en la contraportada de un viejo libro de poesía beat, que data del 1 de junio de 1975”, dijo Matty Healy en una entrevista. Lea aquí: ¿Quién es Blink-182?, la banda estadounidense que estará en Estéreo Picnic

Álbumes

La banda, en sus 10 años de trayectoria, ha compuesto 4 álbumes y está a 3 días de sacar el quinto, ‘Beign Funny in a Foreing Language’.

Su primer álbum, titulado con el mismo nombre de la banda ‘The 1975’, vio la luz en 2013 y contó con temazos como ‘Robbers’, ‘Sex’, ‘Chocolate’ y ‘Girls’. Logrando posicionarse como número 1 en Reino Unido en todos los charts habidos y por haber.

Su segundo álbum llegó 3 años más tarde, en el 2016, este considerado como su mejor trabajo discográfico, ya que maneja las vibras ochenteras y noventeras, con letras e innovaciones de sonidos, que te transportaban a aquella época, el nombre: ‘I Like It When You Sleep, for You Are So Beautiful Yet So Unaware of It’ contó con muchos más temazos, ‘The Sound’, ‘UGH!’, ‘Somebody Else’, ‘A Change of Heart’, entre otros, permitiéndole a este álbum lograr el platino en los charts.

El tercer álbum, ‘A Brief Inquiry into Online Relationships’, saldría en 2018, proyecto que tomaba lo mejor de los anteriores y los combinaba, para crear nuevos ritmos, mezclando lo clásico con algo más contemporáneo, incluyendo muchos más sintetizadores y sonidos algo más robóticos. Pero todo esto con el fin de retratar las relaciones en línea, ahora, viéndolo de ese modo, todo lo anterior tiene más sentido, la representación sonora del mundo tecnológico y las redes. Este trabajo tiene canciones como: ‘Give Yourself a Try’, ‘It’s Not Living (If It’s Not with You)’, ‘TooTimeTooTimeTooTime’, ‘Sincerity is Scary’, etc.

El cuarto álbum, ‘Notes on a Conditional Form’, saldría en 2020, este ha sido el trabajo de menor impacto de la banda, ya que se considera un poco continuista con el anterior, pero eso no quita que haya tenido canciones que llegaron a sonar por todos lados. Temas como ‘Tonight (I Wish I Was Your Boy)’, ‘Me & You Together Song’ o ‘If You’re Too Shy (Let Me Know)’.

Su quinto álbum, ‘Being Funny in a Foreign Language’, pinta a ser un gran álbum, con 4 sencillos, han retomado aquello que hizo que su segundo trabajo fuera lo mejor musicalmente hablando de la banda, con sencillos como Happines y Im in Love With You, se siente aquella influencia de los 80’s y 90’s que tanto identifican a la banda. Lea aquí: ¡Confirmado! Billie Eilish estará en el Festival Estéreo Picnic 2023

Sus éxitos

En las 4 “eras” (denominación que se le da popularmente en el fandom al lanzamiento de un álbum y su duración en el tiempo hasta el próximo álbum) estos son sus mejores éxitos. Para que calientes motores y la garganta de cara al concierto, o si no los conocías, les des una oportunidad, porque de seguro te gustaran.

Robbers (The 1975 // era)