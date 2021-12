Recordamos que Elliot se declaró públicamente transgénero hace un año, en diciembre del 2020, y se sometió a una mastectomía, una cirugía para extraer su tejido mamario, con la que quedó muy contento y calificó como su “salvavidas”, pues en una entrevista con Oprah Winfrey dijo que este procedimiento lo hizo sentirse más cómodo consigo mismo.

“No solo me ha cambiado la vida, creo que me ha salvado y es el caso de muchas personas. (...) Estás saliendo de la ducha, la toalla está alrededor de tu cintura y te estás mirando en el espejo como ‘ahí estoy’. Ya no tengo el momento en el que estoy en pánico”, afirmó el actor, de 34 años. Le puede interesar: Así luce Elliot Page en traje de baño como chico trans.

La estrella de ‘Juno’, película ganadora de Oscar, siempre se ha mostrado como un activista en apoyo a la comunidad LGBTI+. En 2014 se declaró lesbiana y fue luego de 6 años, en 2020, que publicó a través de redes sociales que sus pronombres eran él/ellos, confirmando así su nueva identidad.