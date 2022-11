“Ella no me ayuda”: hermana de Georgina, la esposa de Cristiano Ronaldo

Desde el estreno de su documental, el 27 de enero de este año, Georgina Rodríguez se convirtió en uno de los rostros que representa el lujo y el glamur. Desde entonces, la esposa del astro del fútbol, Cristiano Ronaldo, ha sido blanco de múltiples comentarios referentes a su estilo de vida y que, presuntamente, sus familiares no reciben ningún tipo de ayuda por parte de ella. Lea aquí: Cristiano Ronaldo anuncia el fallecimiento de uno de los hijos que esperaba

Patricia aseguró que vive de 'okupa', que en España se conoce como la modalidad de vivir en casas abandonadas, desde hace tres años y lamentó que, a veces, no le alcanza para poder comer.

“Yo estoy arruinada y mi hermana no me ayuda. Lo que más me duele son mis hijos. Al fin y al cabo, yo puedo comer duro con un trozo de pan, pero mis hijos, que son sus sobrinos, no”, reveló la hermana de Georgina Rodríguez.