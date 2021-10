Sin duda alguna la joven de 27 años, Francelys Santoya Ariza, ha demostrado ser una apasionada por los concursos de belleza, pues esta no es la primera vez que la beldad representa a Bolívar en un certamen nacional. Primero recibió la banda y la corona de Señorita Bolívar en el Concurso Nacional de Belleza 2015, impactando a miles de espectadores con su porte y su belleza afrocolombiana. ( Lea aquí: Las favoritas a llevarse la corona de Miss Universe Colombia ).

A. Francelys Santoya nació en el barrio Altos de Nuevo Bosque, en Cartagena. Se ha desempeñado como deportista de alto rendimiento dedicándose en su adolescencia al atletismo y más adelante se formó en la práctica de jabalina, disco y bala hasta pertenecer a la Selección Bolívar. También hizo parte de la Liga de Taekwondo de Bolívar siendo cinturón negro, y como si fuera poco es docente egresada de la escuela Normal Superior y se considera una gran lectora de las novelas del Nobel Gabriel García Márquez. (Lea también: 5 datos para conocer a la Señorita Cartagena en Miss Universe Colombia).

B. En 2015 Francelys recibió la banda y la corona como Señorita Bolívar, luego de ser designada por la Gobernación departamental en el salón Pierre Daguet de la Institución Universitaria de Bellas Artes, siendo la primera candidata negra en ir al Concurso Nacional de Belleza como Señorita Bolívar.

C. Francelys no es ninguna novata en el mundo del modelaje. Luego de su paso por el Concurso Nacional de Belleza en 2015, la beldad viajó hasta México para formar parte del equipo de modelos de una reconocida academia llamada Queta Rojas. Pero no solo eso, también participó en comerciales para revistas como Vanity Fair y Girl Pop, en Estados Unidos.

(Le puede interesar: Señorita Bolívar 2015, Franselys Santoya, estará en Top Model of the World).

D. En 2018, Santoya Ariza dijo sentirse más que preparada para representar a Colombia en el certamen internacional Top Model of the World. La beldad viajó desde Cartagena hacia Hurghada, la ciudad de Egipto escogida para esta versión del certamen. En aquel tiempo la representante por Colombia aseguró que su mejor arma para obtener el título era su seguridad, y hasta hoy así lo sigue demostrando.

E. La nueva versión de Miss Universe Colombia 2021 le dio el aval a Francelys Santoya para representar una vez más a su amado Bolívar durante el concurso. Recientemente reveló que le encanta comer patacón con ahogado y pescado, mide 1.80 y es una mujer cristiana. Además, figura ser una de las favoritas a este certamen según algunos expertos en redes sociales.