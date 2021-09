Ante esto, el banco respondió con una carta, que ella compartió en su Instagram, en la que dice que no responderá por dicho dinero, por lo que la modelo no sabe qué hacer al respecto.

“Entonces ahí no sé qué hacer. Para recoger esa plata se deben vender muchos productos y es el trabajo arduo del día a día. Es increíble que la respuesta de ellos sea que cambie la clave y el usuario para que no me vuelvan a robar pero y ¿el dinero quién me lo regresa?”, dijo.

Además, pidió a sus seguidores que le indiquen qué debe hacer ante la negativa del banco, ya que no sabe a quién más debe acudir.

“¿Alguien sabe qué hacer en este caso? ¿A dónde pongo la queja o qué pasos debo seguir? ¿Por qué la vez pasada me regresaron el dinero y esta vez no?”, comentó en su post.

Cabe recordar que esta es la segunda vez que le roban dinero de sus cuentas a Elizabeth, pero en la primera ocasión el banco le devolvió los 13 millones que habían desaparecido.

El pasado 28 de agosto, Loaiza sorprendió con unas impactantes imágenes antes de la cirugía de corrección de su cola a la que tuvo que someterse por culpa de los biopolímeros. Hoy se recupera satisfactoriamente de la operación.