Pero eso no fue lo peor, pues según Loaiza les dijeron que en caso de que no dieran el dinero debían dejar a cambio una moto, la cual podría costar 200 millones de pesos. Sin embargo, al ver que ninguno daba el brazo a torcer, entre ella y su grupo lograron recaudar 6 millones de pesos para que los pudieran dejar salir.

“Nos dijeron que se le pegó a un cacique y que si no dábamos los 15 millones de pesos, no podíamos salir del hotel”, explicó.

“Nos dijeron que no podíamos salir del hotel si no les dábamos 15 millones de pesos. Primero es secuestro, nos tienen en el hotel y nos dicen que no podemos salir y, segundo, nos están extorsionando”, expresó Loaiza en Instagram.

“Nos extorsionaron en la cara, nos robaron en la cara, nos secuestraron en la cara y nadie hizo nada.... La corregidora, jmmm, la Policía, jmmm. Que eran las leyes wayú y que teníamos que dejarnos robar”, dijo indignada.

Finalmente, Loaiza denunció que a la altura de Punta Gallinas se encontraron con un retén de personas con niños y guayas que no los dejaban pasar si no les daban dinero

“Son más de 100 retenes que te salen niños con guayas, palos y machete y se ponen furiosos si no les dan plata. No les dimos plata, pero sí comida”, explicó.

Como era de esperarse, Elizabeth manifestó que no le quedaron ganas de volver a La Guajira.“Ustedes creen que yo vuelvo a la Guajira, no vuelvo ni porque me paguen. Si yo hubiera contado esto estando allá, me matan y me dejan allá enterrada”.