A finales del mes pasado, Elizabeth Loaiza se robó los titulares de los principales medios de comunicación. Se había dado a conocer la noticia que la modelo debía pagar 136 millones por transmitir un mensaje que no correspondía con la realidad y configurar así publicidad engañosa al promocionar pruebas rápidas de Covid-19. La multa fue ordenada por la misma Superintendencia de Industria y Comercio que comprobó que la publicación realizada por la modelo en la red red social Instagram, donde promocionaba el producto: ProMed Covid 19 Rapid Test, diciendo que contaba con registro sanitario en Colombia y que su venta solo se realizaría a Gobernaciones, Alcaldías, hospitales y clínicas. (Lea aquí: Millonaria sanción a Elizabeth Loaiza por publicidad engañosa)

Desde que se difundió la información, Elizabeth ha recibido duras críticas en redes sociales y mensajes diariamente cuestionándole si pagó o no la sanción. Recientemente ella reveló en qué va el proceso, además aprovechó para confirmar que buscó asesorarse del famoso abogado Jaime Granados para hacerle frente a esta incómoda situación. “¿Ya pagó la multa?”, le preguntaron a Loaiza, que contestó: “La multa no era una decisión en firme como lo quisieron hacer ver la mayoría de los medios de comunicación. Mi abogado, el doctor Jaime Granados ya interpuso recurso de apelación. Esta es una de las preguntas que más me hacen”, comentó.

En otro video publicado en sus historias de Instagram, la también empresaria dijo: “Cuando yo veo esta pregunta, que me la hacen miles y millones de veces a diario, me preguntaba dentro de mí será que iban a poner para pagar la multa”.

Las palabras de Elizabeth han causado polémica en redes, pues muchos alegan que debe pagar.

