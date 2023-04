Elianis Garrido responde a las críticas que recibe por su reciente cirugía

“Uno, puedo respirar super bien por fin, dos, porque ya no me duele y tres, porque por fin me siento muy cómoda. La nariz aún está desinflamándose porque apenas tengo tres meses, digamos que aún no se ve el resultado final, se va a ver por ahí en tres meses más”, agregó.

Pero eso no es todo, en el video se dirigió a una amiga - quien según sus palabras dejó de serlo hace mucho por la distancia marcada - con unas palabras que sin dudas dejaron más preguntas que respuestas. Siga leyendo: Actriz porno Amaranta Hank hizo polémica confesión sobre novio de Marbelle

“Nunca me saluda, nunca me dice feliz cumpleaños, feliz año nuevo o feliz día de la mujer. A darme su humilde opinión sobre mi cirugía de nariz, que me quedó grande y gracias a Dios me quedó grande, me encanta, y no te pedí ni un peso para pagarla, y la pague en efectivo gracias a Dios y a mi trabajo honesto y honrado porque yo no le lavo plata a nadie”, finalizó Elianis Garrido.