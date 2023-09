¿Elianis Garrido fue novia de Daniel Sancho? Esto dijo la presentadora

¿Quién es Daniel Sancho?

Daniel Sancho es el español de 29 años que confesó haber asesinado al cirujano colombiano, Edwin Arrieta, en Tailandia. Y erróneamente, se ha vinculado a Elianis Garrido en dicha imagen como si en algún momento hubiera sido la pareja de Daniel Sancho. Cabe aclarar que Elianis Garrido lleva casada más de un año, mientras que el español mantiene una relación con una mujer identificada como Laura. Lea: Zendaya habló sobre los rumores de matrimonio con Tom Holland

Ante la situación que preocupa a la presentadora, ella misma salió a aclarar todo:

“Normalmente, no salgo a desmentir ni a hablar de cosas del campo digital, porque siento que uno da fuerza a la información cuando la hace protagonista de su día a día. Yo dejo que hablen y que esto pase. Pero esto me afecta porque muchas personas, que no me conocen, que son españolas o europeas, al ver mi imagen, me han buscado en TikTok y me están escribiendo cosas feísimas”. Lea: Este 29 de septiembre se celebrará por primera vez el día de Shakira

Sin tener en cuenta que el nombre no coincide, mucho menos hay similitud entre Elianis y Laura, usuarios de redes han llegado a los perfiles de la barranquillera a atacarla por una supuesta relación sentimental que tuvo o tiene con Sancho. Por eso ella explicó con vehemencia: “¡Ni siquiera lo conozco!”