El video viral por el que tildan de “clasista” a Laura Tobón

Laura manifestó ser consciente de que la vida de los influencers puede generar diversos sentimientos en quienes enfrentan una realidad más abrumadora. Por esta razón, decidió abordar este tema en un video, destacando la importancia de no intentar emular la vida de los famosos de las redes sociales.

En las últimas hora, la modelo y presentadora Laura Tobón compartió que su vida aparentemente perfecta en redes sociales no es “tan real”: una familia feliz, un hermoso bebé y un esposo comprometido, es lo que generalmente comparte con sus seguidores. Trabaja en lo que le apasiona, viaja constantemente, la maternidad le sienta de maravilla y recuperó su figura en pocos meses. Muchos colombianos la siguen y la admiran por ello, pero recientemente ha hecho fuertes declaraciones.

Además, abordó el tema de la ropa que usan, admitiendo que muchas veces son regalos o préstamos por lo que destacó que no es necesario tener todo lo que ella muestra y que no hay que sentir la presión de adquirir constantemente cosas nuevas.

En relación con los viajes, Laura confesó que le encanta explorar nuevos lugares, pero también reveló que no muestra las largas horas en aeropuertos y que hay destinos que le encantaría visitar, pero que no puede. Finalente, al reconocida presentadora invitó a sus seguidores a no compararse con lo que ven en las redes sociales, recordándoles que eso es parte de su trabajo y que la realidad detrás de los outfits, los viajes y hasta la apariencia de la piel está cuidadosamente seleccionada.

Tras publicar el video, recibió cientos de comentarios y críticas. Algunos internautas expresaron reservas sobre la forma en que abordó el tema, con el influencer Juan Camilo Hoyos resumiendo que Laura Tobón les está diciendo suavemente que no se comparen con su vida de celebridad y millonaria.