El video de Andy Rivera en TikTok que preocupó a sus seguidores

Recientemente, Andy fue ingresado de emergencia en un centro asistencial, donde permaneció hospitalizado durante varios días. Aunque fue dado de alta hace un par de semanas, no se revelaron detalles sobre las razones de su internación, lo que aumentó la preocupación y el misterio en torno a su situación. Durante su hospitalización, Jhonny Rivera, comentó: “Andy está muy enfermo. Desde ayer está hospitalizado... Por ahora solo les puedo contar que está hospitalizado. Y que es del mismo tema que les ha contado en sus redes sociales”.

Esta publicación ha avivado las preocupaciones sobre el estado emocional del cantante y ha generado un debate sobre la importancia de abordar abiertamente los problemas de salud mental, entendiendo que las celebridades no están exentos de sufrir estos padecimientos. Lea aquí: Los comprometedores videos de Aída Victoria con el ex de Lina Tejeiro

La inquietud entre los seguidores se intensificó recientemente cuando publicó un breve video en la red social TikTok. En el video de 13 segundos, el artista expresó: “Por si mañana ya no estoy, solo hay algo que decir: fuiste las ganas más bonitas que tuve de vivir”.

Con más de 1300 comentarios en el post, la mayoría de ellos brindando fuerzas a Andy para continuar con su lucha, muchos seguidores demostraron su temor de que se trate de una posible despedida. Comentarios como “Ojo, este audio es una alerta, no lo dejen solo”, “Este tipo de mensajes se escuchan antes de que la depresión los lleve a quitarse la vida, tengan cuidado sus padres”, y “Ese audio sonó como a una despedida” expresan la preocupación y el apoyo de sus seguidores.

A esto se sumó Jhonny Rivera quien le envió un mensaje de aliento: “Eres un guerrero papi, vamos es pa’ adelante, lo duro ya está pasando, gracias por darla toda siempre, no ha sido fácil pero lo estás logrando”, le comentó. Lea aquí: Andy Rivera, ex de Lina Tejeiro, reveló por qué no ha vuelto a tener novia