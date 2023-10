El video de Andrea Valdiri que tiene confundidos a los fans; no tiene anillo

La relación entre la famosa bailarina y modelo Andrea Valdiri y el influencer Felipe Saruma ha sido objeto de especulación en los últimos días, ya que circulan rumores de una posible separación. Aunque la pareja no se ha pronunciado oficialmente, las redes sociales han estado en alerta debido a ciertos indicios.

A pesar de que no han comentado sobre los rumores de separación, tanto Valdiri como Saruma se han mantenido activos en redes sociales, cada uno enfocado en sus proyectos laborales. Los creadores de contenido han compartido fotos y publicaciones que sugieren que continúan en los mismos lugares, lo que ha hecho que algunos piensen que podrían estar viviendo juntos en un nuevo apartamento.

Sin embargo, un detalle en particular llamó la atención de los seguidores y avivó las especulaciones. En un video reciente, Valdiri disfrazada de la cantante Jennifer López, hizo uso de la canción ‘El anillo pa cuándo’ acompañado de un mensaje que decía: “pa’ los que me preguntan”. Esta publicación generó más interrogantes, ya que muchos interpretaron que estaba insinuando que se encuentra soltera y que aún no ha recibido un anillo de compromiso. Al mismo tiempo, dejó entrever que alguien más podría estar en su vida sentimental.