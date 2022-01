“De aquí de Cartagena no hay ninguno que cobre más que nosotros, que Lil Silvio y El Vega, no hay ninguno, ni en pesos ni en dólares”, dijo El Vega entre risas.

Los comentarios causaron todo tipo de reacciones entre los fans de los artistas, pues dicen que "una cosa no tiene nada que ver con la otra". Cibernautas pensaron que el artista se había pasado de tragos y ese era el motivo de su exaltación, pero, en la mañana del martes, el artista reafirmó su postura frente al tema publicando en sus historias unos videos donde asegura que él es "el papá de los artistas cartageneros".

“Yo me imagino que Manuel Medrano, que tiene dos Grammys y canta baladas, que yo también canto esa mond*... Ni le hará bulla esto, pero yo me imagino todo ese poco de cantantes de aquí, todo ese poco de hijos míos, yo me los imagino sintiendo un regocijo... Y hay unos que son mis hijos, vuelvo y digo, mis hijos, los quiero mucho, mis hijos”, aseveró el cantautor cartagenero.