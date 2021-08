Esta película se estrenará en las salas de cine del país a partir del próximo 9 de septiembre, bajo la dirección de Lorena Montoya y C. García.

Julián es un tipo feo y poco agraciado; no sabe lo que es tener una novia y vive idealizando el encontrar la mujer perfecta con la cual pueda casarse, pues vive a la sombra de su amigo Chucky, a quien ve que le llueven las mujeres y quiere ser como él. Aburrido, Julián decide inscribirse en una agencia matrimonial que asegura tener la clave del éxito para conseguir la media naranja.

Para su suerte, les asignan citas con mujeres muy hermosas, lo que lo llevará a divertidas situaciones llenas de equívocos y torpezas, donde él a su manera, intentará conquistarlas, fracasando en cada una de ellas. Marcela, amiga de Julián, en el fondo siempre ha estado enamorada de él, aunque él no la ve con los mismos ojos, pues él idealiza el amor perfecto con mujeres hermosas, por lo que no es nada amable con ella. Julián se ve metido en un problema enorme, al no tener como librarse del matrimonio obligado, Chucky y Marcela se convertirán en su única ayuda para impedir la ceremonia.

Julián sigue los consejos de Alberto y descubre en Marcela la mujer que siempre busco.

Esta nueva propuesta cinematográfica cuenta con la participación de reconocidos humoristas del país, como Julián A. Madrid (Piroberta), Susy López, Katherine Castrillón, José Luis Mesa (Chukymanuel), Armando Ortiz (El Mindo), Hugo Patiño, entre otros.

Además, cuenta con la aparición especial del exfutbolista colombiano y ahora comentarista deportivo, Faustino, ‘El Tino’ Asprilla.