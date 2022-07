El show que una mujer celosa le hizo a famosa presentadora de televisión

“Sigo esperando las fotos con su esposo o los chats, las conversaciones aquellas que, según esa persona, yo tenía... sigo esperando”, y añadió, “no fue show mío. Yo no pagué pa’ que me hicieran show pa’ ganar seguidores porque he escuchado -leído- mil comentarios de ese tipo, entonces, no traguen entero”.

Mafe Romero hizo un llamado a los seguidores a tener cuidado a replicar este tipo de situaciones, ya que considera que “se debe tener cuidado con este tipo de publicaciones”, sobre todo por parte de medios de comunicación.

“Están hablando de mi imagen y espero que eso, de verdad, no se vea envuelto mañana en un escándalo mayor. He estado super apartada hablando de este tema”, dijo, y reafirmó que retomará su pronunciamiento “cuando ya tenga un comunicado oficial”.

Finalmente la costeña agradeció a todas las personas que le han manifestado su apoyo y espera que esta situación no pase a mayores.