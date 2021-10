Su reciente participación en la serie estadounidense “Jane the Virgin”, “BROKE” y “!Schmigadoon!”, así como en películas como “Las píldoras de mi novio” y “KIMI” (junto a Zoë Kravitz y dirigida por Steven Soderbergh) lo han ratificado como una de las grandes estrellas latinoamericanas en Hollywood.

Camil es querido y admirado por el público mexicano y latinoamericano, por sus memorables actuaciones protagónicas en producciones como “La fea más bella”, “Las tontas no van al cielo”, “Qué pobres tan ricos” y “Por ella soy Eva”. Además, su voz le ha dado vida a múltiples proyectos animados, entre ellos la voz de Papá Julio en la película animada de Disney/PIXAR “Coco” ganadora del Oscar.

“Interpretar a Vicente Fernández es, sin duda, el reto más grande e importante que se me ha presentado en mi carrera. En mi opinión, “Chente” es el más grande ídolo de México y el exponente más monumental de la música mexicana en el mundo. Poniendo de lado la grandísima responsabilidad y exaltación de interpretarlo de la única forma que se tiene que hacer, con un profundo y mayúsculo respeto y una minuciosa preparación histriónica (biográfica, personal y sobre todo emotiva), a título personal, interpretar a Vicente me provoca una especial carga emocional. Me une a su familia (principalmente a sus hijos Alejandro, Vicente y Gerardo) una profunda amistad y cariño, lo que incrementa el compromiso que tengo de hacer mi mejor esfuerzo para darles a un Vicente del que sus seres queridos y fans alrededor del mundo se sientan orgullosos”, dijo Camil. (Lea también: Así avanza la salud de Vicente Fernández)

Agregó que “nadie nunca podrá ser, igualar o replicar al gran Vicente Fernández, pero, con las herramientas de mi profesión, la asesoría constante e invaluable que la familia Fernández nos otorga día a día, los entrañables libretos, la producción de Harold Sánchez, el equipo de dirección y coaches actorales, el valor y liderazgo de Caracol Televisión y Netflix y la licencia creativa de poder hacer una apreciación artística de un personaje irrepetible y mítico, si Dios quiere, esperamos que los millones de fans de El charro de Huentitán, El Rey de la música ranchera, El ídolo de México... Vicente Fernández, queden con un buen sabor de boca”.